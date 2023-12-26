Силовые структуры
В российском городе неизвестный обстрелял маршрутку с пассажирами
В Челябинске неизвестный обстрелял маршрутку с пассажирами
В Челябинске неизвестный обстрелял маршрутку под номером 35, в которой находились пассажиры. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате стрельбы в городе разбилось стекло, рядом с которым сидели дети. Они не пострадали.
Сейчас полиция города начала проверку. Силовики планируют связаться с представителями компании перевозчика для установления всех обстоятельств и поиска очевидцев. В пресс-службе ГУМВД России по региону рассказали, что инцидент случился днем 25 декабря. При этом неизвестно, из какого оружия стреляли.
Ранее в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус.