В США допустили победу России в конфликте на Украине

Генерал США Твитти допустил, что Россия может победить в конфликте на Украине

Бывший заместитель командующего Европейским командованием вооруженных сил США, генерал-лейтенант Стивен Твитти допустил, что Россия может победить в конфликте на Украине. По его словам, «чаша весов может склониться» в сторону Москвы, если Киев не получит от союзников новую партию финансовой помощи, оборудование и дополнительные силы, сообщает телеканал NBC News.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда, если не будет явного победителя, возникнет тупиковая ситуация и, возможно, замороженный конфликт», — высказал свое мнение Твитти, добавив, что «война — это непредсказуемое предприятие».

Ранее обозреватель Financial Times Тони Барбер заявил, что западные аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России. Он подчеркнул, что в последние месяцы среди американских и европейских военных аналитиков распространилось мнение, что российский лидер Владимир Путин «одерживает верх на Украине».