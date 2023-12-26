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17:34, 26 декабря 2023Забота о себе

Врач посоветовал способ вернуть силы перед Новым годом

Остеопат Симкин: вернуть силы перед Новым годом можно, если наладить режим дня

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вернуть себе силы и бодрость перед Новым годом можно, если изменить режим дня, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин. Этот и другие способы вернуть жизненный тонус он посоветовал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Прежде всего, рассказал Симкин, нужно наладить режим работы и отдыха, улучшить качество сна — не злоупотреблять гаджетами в вечернее время, обеспечить комфортные условия для сна, достаточный уровень затемнения в спальне и так далее. Кроме того, продолжил он, постоянное чувство усталости может быть связано с дефицитом витаминов и микроэлементов, а также с хроническими заболеваниями или последствиями травм и воспалений — для выяснения причины нужно проконсультироваться с врачом.

Вызывать постоянную усталость могут и психологические проблемы. «Если человек потерял интерес к жизни, работе, привычным увлечениям и хобби, то уставать он, скорее всего, будет уже сразу после пробуждения. Решение: пересмотреть отношение к жизни — найти новое хобби или творческое начало в работе. Обратиться к психологу или психотерапевту», — говорит Симкин.

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Также, добавил остеопат, чтобы меньше уставать, нужно днем использовать «белый» свет: яркий и равномерный, а вечером освещение лучше приглушить и отдать предпочтение теплому свету. Важно также обеспечить себе эргономичное рабочее пространство, сказал врач.

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      Александра Лисица
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