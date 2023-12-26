Заочно арестованного главу Следственного управления СК Довгия объявили в розыск
МВД объявило розыск бывшего руководителя главного Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрия Довгия. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Дмитрий Довгий заочно арестован в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. При этом в базе не сказано, по какой именно статье ведется розыск.
За свою биографию Довгий контролировал расследование ряда резонансных дел, в частности дела заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, арестованного в ноябре 2007 года по подозрению в покушении на хищение более 43 миллионов долларов бюджетных средств.
В 2009 году за взятку в 750 тысяч евро генерал Довгий был приговорен к девяти годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.
В 2015 году Верховный суд Мордовии постановил выпустить его на свободу. После условно-досрочного освобождения он стал адвокатом. По данным СМИ, в настоящий момент Довгий скрывается в Израиле.