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19:22, 26 декабря 2023Силовые структуры

Заочно арестованного главу Следственного управления СК Довгия объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего главу Следственного управления СК Довгия
Дмитрий Довгий

Дмитрий Довгий. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

МВД объявило розыск бывшего руководителя главного Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрия Довгия. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Дмитрий Довгий заочно арестован в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. При этом в базе не сказано, по какой именно статье ведется розыск.

За свою биографию Довгий контролировал расследование ряда резонансных дел, в частности дела заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, арестованного в ноябре 2007 года по подозрению в покушении на хищение более 43 миллионов долларов бюджетных средств.

В 2009 году за взятку в 750 тысяч евро генерал Довгий был приговорен к девяти годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.
В 2015 году Верховный суд Мордовии постановил выпустить его на свободу. После условно-досрочного освобождения он стал адвокатом. По данным СМИ, в настоящий момент Довгий скрывается в Израиле.

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