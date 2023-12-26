Заочно арестованного главу Следственного управления СК Довгия объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего главу Следственного управления СК Довгия

МВД объявило розыск бывшего руководителя главного Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрия Довгия. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Дмитрий Довгий заочно арестован в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. При этом в базе не сказано, по какой именно статье ведется розыск.

За свою биографию Довгий контролировал расследование ряда резонансных дел, в частности дела заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, арестованного в ноябре 2007 года по подозрению в покушении на хищение более 43 миллионов долларов бюджетных средств.

В 2009 году за взятку в 750 тысяч евро генерал Довгий был приговорен к девяти годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.

В 2015 году Верховный суд Мордовии постановил выпустить его на свободу. После условно-досрочного освобождения он стал адвокатом. По данным СМИ, в настоящий момент Довгий скрывается в Израиле.