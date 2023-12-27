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17:04, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заступился за участников голой вечеринки Ивлеевой

Артемий Лебедев пожелал участникам вечеринки Ивлеевой долгих лет жизни

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заступился за звезд российского шоу-бизнеса, посетивших голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. Свою позицию он выразил в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Всем ребятам, которые были на этой вечеринке, я желаю долгих лет жизни и радоваться дальше. Слать *** [на хрен] всех доносчиков, не обращать внимание на говноедов», — высказался Лебедев.

Он подчеркнул, что не увидел ничего плохого в мероприятии Ивлеевой. По его мнению, звезды в праве проводить время так, как считают нужным. Дизайнер посчитал неуместным общественное возмущение и усомнился в психическом здоровье тех, кто пишет обращения из-за вечеринки. «Я думаю, что если посоветоваться с психиатрами, то окажется, что у всех этих людей существует какая-то супермегапаника, которую они просто таким образом компенсируют», — предположил Лебедев.

26 декабря стало известно, что суд принял коллективный иск к Ивлеевой на один миллиард рублей. Документ подписали 23 человека, также ожидалось согласие еще 150 участников. Авторы иска потребовали блогершу выплатить названную сумму, а также захотели запретить участие Ивлеевой в телепроектах.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря. В первый день ее посетили звезды российской эстрады и другие представители шоу-бизнеса. Гости мероприятия были одеты согласно дресс-коду, предполагающему оголяющие тело наряды. Когда фото и видео с праздника попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.

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