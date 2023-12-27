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07:39, 27 декабря 2023Среда обитания

В восьми районах российского региона ввели режим ЧС из-за отключения света

В 8 районах Ярославской области объявили режим ЧС из-за отключения электричества

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В восьми районах Ярославской области объявили режим ЧС из-за отключения электричества. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. Режим ЧС введен в восьми районах области», — заявил Евраев. Однако губернатор не уточнил, о каких именно районах идет речь, и сколько россиян остались без света.

По словам главы региона, в области ведут круглосуточные восстановительные работы с использованием при участии 148 бригад и 161 единицы техники — это число будет увеличено. В оставшиеся без электричества населенные пункты организован подвоз воды. В регионе также работают пункты временного размещения, однако в них пока никто не обращался, отметил Евраев.

25 декабря ярославский губернатор сообщил о сложной ситуации с электросетями в городе Переславль-Залесский, а также в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах. Причинами этого Евраев назвал несвоевременную очистку линий электропередач от снега. В результате в Переславле-Залесском и трех районах был введен режим ЧС.

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      Нина Ташевская
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