В Москве предложили снять в аренду половину двуспальной кровати

В Москве в аренду выставили половину двуспальной кровати

Москвичкам предложили снять в аренду половину двуспальной кровати. Такое объявление на одной из онлайн-площадок обнаружил Telegram-канал «Это Москва».

За 27 тысяч рублей в месяц наниматель получит койко-место в квартире площадью 20 квадратных метров. Жилплощадь располагается в комплексе «Пятницкие кварталы». Хозяин жилья обращает внимание, что предложение доступно исключительно женщинам. Как указывает арендодатель, кровать в доме одна на двоих. В случае неудобств можно устроиться и на раскладушке.

Практика сдачи в аренду половины двуспальной кровати не нова. В сентябре Daily Mail писало об австралийке, предлагающей одиноким людям за 631 доллар в месяц ночевать с ней в одной постели. По мнению женщины, это поможет людям сэкономить средства и найти компанию.

Ранее в Москве в аренду выставили квартиру размером с коридор. Ее общая площадь составляет 20 квадратных метров, в месяц предлагается платить 50 тысяч рублей.