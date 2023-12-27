Легенду о вещах из человеческой кожи у древних скифов с юга Украины подтвердили

LiveScience: археологи узнали, что древние скифы делали колчаны из кожи врагов

Археологи обнаружили, что древние скифы, как и утверждалось в легендах, делали вещи из человеческой кожи. Об этом сообщает LiveScience.

Новое исследование показало, что древние скифы — воины-кочевники и скотоводы, населявшие степи Европы и Азии — действительно выделывали человеческую кожу. Это открытие подтвердило заметки древнегреческого историка Геродота. Он писал, что скифский воин, сразивший врага, снимал с него скальп, очищал его изнутри бычьим ребром, выделывал, а затем пользовался его кожей как полотенцем для рук. Чем больше таких «полотенец» было закреплено на уздечке его коня, тем доблестнее считался воин. Кроме того, Геродот утверждал, что с использованием человеческой кожи делали одежду и колчаны.

Согласно статье, опубликованной 13 декабря в журнале PLOS One, ученые собрали 45 образцов кожи, извлеченных из 18 курганов на юге Украины. Кожаные предметы были найдены в разное время на протяжении последних нескольких десятилетий. Эксперты изучали кожу, используя пептидную массовую дактилоскопию — метод, который исследует конкретные белки в органических образцах, чтобы определить, какому животному она принадлежала. Они узнали, что два образца — оба с колчанов — это человеческая кожа. При изготовлении колчанов также использовалась кожа животных, в том числе овец, коз, крупного рогатого скота и лошадей. Колчаны лежали в курганах знатных представителей скифского общества, которых погребли примерно 2400 лет назад, когда скифы процветали.

«Учитывая, что колчаны были важным элементом идентичности скифских воинов, весьма вероятно, что колчаны оставляли в курганах вместе с их владельцами», — сообщила одна из авторов исследования Маргарита Глеба, доцент кафедры археологии Падуанского университета в Италии.

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