Россиян предупредили об опасных украшениях для елки

Эксперт Матлаш: разноцветные яркие игрушки могут содержать свинец и ртуть

Некоторые украшения для новогодней елки могут быть опасными для жителей дома или квартиры — например, игрушки могут содержать токсичные вещества. О возможных рисках россиян предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самые опасные, по мнению специалистки — стеклянные и слишком тяжелые игрушки, которые могут согнуть ветку, упасть и кого-то поранить. Кроме того, яркие цветные игрушки могут содержать свинец, ртуть и другие токсичные вещества. «Всегда обращайте внимание на упаковку с информацией о составе краски», — посоветовала Матлаш.

Если на украшении есть блестки, нужно убедиться, что они плотно закреплены на изделии, считает эксперт. «Если они будут осыпаться, мелкие крупинки могут вызвать аллергию при попадании в дыхательные пути», — предупредила специалистка. Качественные стеклянные шары покрыты слоем серебрения изнутри, а не снаружи, добавила она.

Пластиковые украшения также стоит проверять на экологичность. «Выбирая такие украшения, первым делом принюхайтесь к ним. Они не должны иметь резкий запах. Всегда обращайте внимание на упаковку: на ней должна быть полная информация о товаре, фирме или производителе, стране производства, адрес, а также маркировка изделия», — порекомендовала Матлаш.

Эксперт призвала отказаться от некоторых украшений, если в семье есть маленькие дети и животные. Так, не стоит выбирать хрупкие стеклянные шары, игрушки с острыми и рискующими оторваться мелкими деталями, дождик, мишуру и конфетти.

Ранее россиян предупредили, что горящие елочные гирлянды могут привести к пожару. Возгорание может произойти, если оставить украшение включенным в сеть на длительное время. Если пожар все же случился, тушить искусственную елку водой ни в коем случае нельзя, заявили эксперты.