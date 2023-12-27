Россиян предупредили об опасности популярных способов отогрева замерзшей машины

Автоэксперт Пономарев: использование газовых горелок для отогрева авто опасно

Популярные способы отогрева замерзшего автомобиля — например, использование газовых горелок — могут не только не принести желаемого результата, но и привести к еще большим проблемам. Об опасности таких методов россиян предупредил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из рискованных способов отогрева специалист назвал установку под машину маленьких «дачных» электроплиток. «Логика такая: поставлю плитку под масляный поддон, прогрею масло и мотор запустится. Но возможен тот же эффект, что происходит на сковороде: масло начинает кипеть, подгорать и, конечно, терять свои свойства», — пояснил он.

Другой опасный, по мнению автоэксперта, метод отогрева авто заключается в использовании фена для прогрева впускного коллектора. Пономарев отметил, что у большинства современных машин они пластиковые, так что таким образом их можно легко оплавить, в том числе изнутри, и в результате работа системы будет нарушена.

В список излюбленных, но сомнительных способов отогрева автомобиля специалист также включил поливание лобового стекла или коллектора кипятком. Он рассказал, что в этом случае из-за перепада температур коллектор либо может деформироваться, либо станет неплотно прилегать к головке блока цилиндров. Более того, алюминиевый коллектор от полива горячей водой и вовсе может треснуть.

Кроме того, россияне часто отогревают машины с помощью тепловой пушки. Пономарев предупредил, что при неправильном ее использовании автомобилист рискует оплавить декоративные элементы, пыльники и проводку. Если от такого размораживания расплавятся топливные трубки, это чревато утечкой топлива и пожаром. В заключение автоэксперт подчеркнул, что использовать открытый огонь, например, газовые горелки для отогрева авто абсолютно недопустимо, так как находящиеся в двигателе топливо и масло легко воспламенятся даже при малейшей утечке.

Ранее в декабре россиянам посоветовали включать кондиционер в машине зимой.