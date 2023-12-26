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19:27, 26 декабря 2023Среда обитания

Россиян призвали включать кондиционер в машине зимой

Автоэксперт Хайцеэр: включайте кондиционер в авто зимой, и он прослужит дольше

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиян призвали включать кондиционер в автомобиле в зимний период, чтобы избежать серьезных проблем с ним в будущем. Такой совет им дал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

По словам автоэксперта, важно включать кондиционер в машине по крайней мере раз в неделю на 5-10 минут, иначе весной, когда необходимость пользоваться им будет возникать все чаще, он может довольно быстро сломаться.

«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Дело в том, что кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения, и может произойти поломка», — пояснил Хайцеэр. Он добавил, что в кондиционере наиболее часто из строя выходят подшипники, трубки кондиционера, уплотнители и самая дорогая деталь устройства — компрессор. Все это ведет к разгерметизации системы и дорогому ремонту, заключил эксперт.

В заключение Хайцеэр заверил, что кондиционер в машине можно включать невзирая на минусовую температуру — это устройство обычно ломается из-за износа деталей, а случаи, когда это происходило по причине включения в мороз, ему неизвестны.

Ранее в этот же день россиянам напомнили об опасности езды после сильных снегопадов.

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      Полина Кислицына
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