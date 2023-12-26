Россиянам напомнили об опасности езды после снегопада

Россиянам рассказали об опасности попасть в ДТП после сильного снегопада

После сильного снегопада может быть опасно ездить на автомобиле. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

По данным группы «Ренессанс страхование», вероятность попадания в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5 процента. Самые частые проблемы на дороге — столкновение с другими автомобилями и наезд на антипарковочные препятствия.

При этом аварийность возрастает даже при небольшой средней скорости движения по городу и меньшем числе машин на улицах.

Риск наезда на препятствие в снежную погоду возрастает почти в 1,5 раза. Чаще всего автомобили сталкиваются с невидимыми из-за снега глыбами льда, антипарковочными препятствиями, бордюрами и так далее.

Снижение скорости и более аккуратное вождение в снегопад не являются стопроцентной гарантией того, что повреждения окажутся менее тяжкими, отметил Демидов. При этом он назвал распространенный вид ДТП, вероятность попасть в которое после снегопада меньше. Это повреждения от вылетевшего из-под колес камня.

Ранее россиянам напомнили о правилах перевозки новогодних елей в автомобиле. Дерево не должно ограничивать обзор водителю, а также затруднять управление и нарушать устойчивость машины. Штраф за неправильную перевозку дерева составляет 500 рублей.