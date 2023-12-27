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07:30, 27 декабря 2023Путешествия

Россиянка побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных к русским

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Россиянка, которая побывала в Ереване, сблизилась с местными жителями и узнала их истинное отношение к русским. Своей историей она поделилась с «Тинькофф Журналом».

По словам Ксении, к приезжим из России там относятся отлично, вне зависимости от ситуации в мире. «В Армении понимают, что простые люди — это всего лишь простые люди», — объяснила девушка. Кроме того, отметила она, армяне сами по себе добрые и дружелюбные.

«Если вы обратитесь за помощью к прохожему, он всегда отзовется. Если не сможет помочь сам, подключит еще кого-нибудь. Есть ощущение, что ты можешь положиться на других людей и получить помощь оттуда, откуда совсем не ждешь», — добавила Ксения.

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Девушка сравнила армян с испанцами, «у которых бесконечная сиеста». По ее словам, местные жители никуда не торопятся и всегда найдут время на отдых. «Вся работа делается в таком же темпе. Я родилась и выросла в столице России, и мне это трудно принять», — описала она особенность жителей Армении.

Ранее российская тревел-блогерша отдохнула в Турции и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Она призналась, что столкнулась с трудностями при попытке купить лиры за рубли в Бодруме и над ней посмеялись во всех центрах обмена валюты.

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      Зарина Дзагоева
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