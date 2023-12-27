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10:05, 27 декабря 2023Мир

Российские военные уничтожили склад боевиков в Сирии

Российские военные уничтожили склад боевиков в сирийском Идлибе

фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили склад боевиков в сирийской провинции Идлиб, а также два пункта их управления. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«25 декабря ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств», — отмечается в докладе центра.

Кроме того, было зафиксировано в общей сложности 15 случаев обстрела сирийских правительственных сил в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

Ранее в иранском Корпусе стражей исламской революции пригрозили Израилю расплатой нападение в Сирии.

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      Максим Габриелян
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