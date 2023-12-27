Российский чиновник посоветовал ездить по тротуарам на сноуборде

Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов посоветовал ездить по тротуарам на сноуборде

Жителям Екатеринбурга, на который обрушились мощные снегопады, лучше передвигаться по тротуарам на сноубордах. Такой совет россиянам дал вице-мэр города Алексей Бубнов, передает E1.ru.

Чиновник отметил, что коммунальщики работают круглосуточно, однако к настоящему моменту улицы до сих пор завалены снегом. «Пока состояние тротуаров такое, что удобнее передвигаться на сноуборде. Но мы к вечеру, думаю, ситуацию с тротуарами поправим. Вообще за уборку города коммунальщикам — три», — заявил он.

Бубнов поблагодарил работников коммунальных служб за недопущение коллапсов, которые наблюдались в других городах из-за обильных осадков. Он также призвал жителей города убрать автомобили из парковочных карманов и с проезжей части, чтобы не мешать технике расчищать территорию.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что осадки были экстремальными и стали «снегопадом 300-летия». За сутки в городе выпал 21 миллиметр осадков при месячной норме 28 миллиметров.