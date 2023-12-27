Российский военком раскрыл способы вычисления уклонистов

Тюменский военком Чирков: уклонистов вычисляют через родителей и мессенджеры

В Тюменской области уклонистов вычисляют через мессенджеры, а также через родителей и старые места работы. Эти способы на пресс-конференции раскрыл военком региона Сергей Чирков, его слова приводит портал URA.RU.

По его словам, уклонистов также вычисляют через налоговую и полицию. Как именно сотрудники комиссариата работают с родителями призывников, он не уточнил. При этом Чирков отметил, что чаще всего жители Тюмени и области игнорируют повестки не умышленно, а по незнанию.

«Тюменцы становятся уклонистами не из-за того, что не хотят служить, а потому что не знают, что нужно прийти в военкомат. Например, некоторые уезжают в другие регионы, а здесь не снимаются с воинского учета», — рассказал военком.

Ранее стало известно, что в России изменятся правила сдачи на водительские права — их не получат уклонисты от армии.

