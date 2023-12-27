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17:34, 27 декабря 2023Россия

Слуцкий заявил об отсутствии желания победить Путина на выборах

Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах главы государства, а не победить президента России Владимира Путина. Слова депутата приводит РИА Новости.

«Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина — нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете», — пояснил парламентарий.

Лидер либерал-демократов отметил, что мечтает должным образом поучаствовать для людей. При этом, добавил он, оценку кандидатам граждане дадут сами во время выборов.

Первым в Центризбирком (ЦИК) документы на участие в выборах подал Владимир Путин. Помимо этого, в ЦИК документы передали Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (пойдет на выборы от партии «Новые люди») и подмосковный депутат Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

Всего, по информации зампредседателя ЦИК Николая Булавина, документы для выдвижения на выборы президента России подали уже восемь из 33 человек, которые намерены участвовать в президентской гонке. Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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      Никита Абрамов
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