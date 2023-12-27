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20:17, 27 декабря 2023Мир

В Аргентине возобновились протесты против политики нового президента

В центре Буэнос-Айреса начался протест против реформ президента Аргентины Милея

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В центре Буэнос-Айреса начался новый митинг против политики и реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает в среду, 27 декабря, РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, на митинг пришли несколько тысяч человек. Его организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями. Протестующие в целом ведут себя спокойно, бьют в барабаны и кричат различные лозунги. При этом полицейских почти не замечено.

Отмечается, что протестующие хотят заявить о незаконности реформ Милея.

Ранее о протесте против политики Милея сообщалось 20 декабря. Тогда манифестанты перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса. Сотрудники полиции взяли их в кольцо и сжали его, что привело к давке. Ряд участников акции почувствовали недомогание: предполагается, что был использован слезоточивый газ.

Хавьер Милей ранее подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Он уточнил, что главной целью указа считает начало реструктуризации Аргентины, возвращение «свободы» и устранение множества барьеров, препятствующих экономическому развитию. В числе принятых решений он перечислил приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие меры.

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