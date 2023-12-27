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12:01, 27 декабря 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о подготовке отхода ВСУ еще из одного населенного пункта

Советник главы ДНР Гагин: власти Украины эвакуируют архивы из Курахова

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские власти эвакуируют государственные службы и архивы из Курахова, куда отступили после потери Марьинки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин, сообщаетТАСС.

Гагин отметил, что Курахово является следующим после Марьинки крупным населенным пунктом. По его сведениям, именно туда отошли основные силы ВСУ, а власти уже начали эвакуацию государственных служб из города.

«Это может говорить о том, что противник допускает возможность сдачи Курахова. То есть сейчас это не просто отступление, а отступление, похожее на бегство», — заявил Гагин.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки. Он добавил, что украинские военные якобы окопались в окрестностях населенного пункта, подготовив там оборонительный рубеж.

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      Юрий Леонов
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