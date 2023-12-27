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09:20, 27 декабря 2023Россия

В российском городе повар избил коллегу за готовку под музыку

В Уфе повар избил коллегу из-за музыки во время готовки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Уфе повар избил коллегу из-за музыки во время готовки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, все произошло в ирландском пабе «Дублин». Россияне находились на кухне и работали под разные музыкальные композиции.

Внезапно су-шефу разонравился трек, под который шел процесс приготовления еды для гостей заведения, он выключил музыку, однако его коллега решил продолжить прослушивание. Между мужчинами завязалась ссора, которая быстро переросла в драку. Их пришлось разнимать другим сотрудникам бара, пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Анапе повар местного кафе решил заставить шефа понервничать и угнал его машину. Покатавшись, россиянин решил спрятать машину, но понял, что совершил угон. Желая скрыть следы преступления, он сжег автомобиль начальника, подпалив его зажигалкой.

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      Анна Щербакова
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