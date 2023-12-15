Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:25, 15 декабря 2023Силовые структуры

Российский повар угнал машину шефа и сжег ее

Повар из Анапы получил два года условно за сожженную машину шефа

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

В Анапе повар местного кафе решил заставить шефа понервничать и угнал его машину. Об этом в Telegramсообщает Kub Mash.

По данным издания, злоумышленник решился на преступление, заметив, что дверь автомобиля приоткрыта и в замке зажигания торчат ключи. Покатавшись, он хотел спрятать машину, но понял, что совершил угон. Желая скрыть следы преступления, он сжег автомобиль начальника, подпалив ее зажигалкой. Были следствие и суд, по результатам которого россиянину дали два года условно.

Ранее в Астрахани решивший отомстить обрызгавшему его водителю пешеход случайно сжег не ту машину.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Росздравнадзор прокомментировал нехватку препаратов от СДВГ

      Набиулина рассказала об увеличении количества смен на заводах

      Дэвид Бекхэм посмотрел фильм про себя и разочаровался в собственной внешности

      МВД Украины объявило в розыск Патриарха Кирилла

      Российский повар угнал машину шефа и сжег ее

      Россиян предупредили об опасности лечения цистита народными методами

      Сотрудники аэропорта обокрали пассажиров на 192 миллиона рублей и пошли под суд

      Макрон высказался о вступлении Украины в Евросоюз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости