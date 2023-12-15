Российский повар угнал машину шефа и сжег ее

Повар из Анапы получил два года условно за сожженную машину шефа

В Анапе повар местного кафе решил заставить шефа понервничать и угнал его машину. Об этом в Telegramсообщает Kub Mash.

По данным издания, злоумышленник решился на преступление, заметив, что дверь автомобиля приоткрыта и в замке зажигания торчат ключи. Покатавшись, он хотел спрятать машину, но понял, что совершил угон. Желая скрыть следы преступления, он сжег автомобиль начальника, подпалив ее зажигалкой. Были следствие и суд, по результатам которого россиянину дали два года условно.

Ранее в Астрахани решивший отомстить обрызгавшему его водителю пешеход случайно сжег не ту машину.