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11:48, 28 декабря 2023Бывший СССР

Ереван устроил неприятную беседу бывшим карабахским чиновникам

«Грапарак»: СНБ Армении оказывает давление на бывших карабахских чиновников

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Служба национальной безопасности (СНБ) Республики Армения оказывает давление на бывших чиновников непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые бежали в Ереван. Об этом сообщает армянская газета «Грапарак».

В списке вызванных госбезопасностью на неприятную беседу экс-чиновников Нагорного Карабаха находятся государственный министр НКР Артак Бегларян, советник главы НКР Владимир Григорян, вице-спикер Национального собрания НКР Гагик Багунц.

Как сообщают источники газеты, давление на политиков связано с их публичными выступлениями о невозможности роспуска непризнанной республики.

28 сентября глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. 10 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что упразднение республики Нагорного Карабаха было неизбежно.

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      Глеб Палехов
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