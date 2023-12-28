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10:52, 28 декабря 2023Россия

Еще один кандидат подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Кандидат от ДПР Свиридова подала в ЦИК документы для участия в выборах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кандидат от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова подала в Центризбирком (ЦИК) документы для участия в выборах президента, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

ДПР — партия, не представленная в парламенте. Поэтому для допуска Свиридовой к выборам ей необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. Количество подписавшихся в любом регионе не должно превышать отметку в 2,5 тысячи.

Первым в ЦИК документы на участие в выборах подал действующий глава государства Владимир Путин. Помимо этого, в ЦИК документы передали председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (пойдет на выборы от партии «Новые люди»), подмосковный депутат Борис Надеждин («Гражданская инициатива») и депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ).

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России.

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      Анастасия Шейкина
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