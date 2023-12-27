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10:50, 27 декабря 2023Россия

Кандидат от КПРФ подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов подал в Центризбирком (ЦИК) документы для участия в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы 23 декабря. В 2004 году парламентарий уже выступал в качестве кандидата в президенты России и также представлял интересы КПРФ. Харитонов занял второе место, уступив победу действующему главе государства Владимиру Путину.

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Первым в ЦИК документы на участие в выборах подал действующий глава государства Владимир Путин. Помимо этого, в ЦИК документы передали председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (пойдет на выборы от партии «Новые люди») и подмосковный депутат Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

Всего, по информации зампредседателя ЦИК Николая Булавина, документы для выдвижения на выборы президента России подали уже восемь из 33 человек, которые намерены участвовать в президентской гонке. Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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      Анастасия Шейкина
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