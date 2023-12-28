Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 28 декабря 2023Бывший СССР

Лавров рассказал о целесообразности российской военной базы в Армении

Лавров: рассуждать о целесообразности российской военной базы в Армении вредно

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Российская военная база в Армении находится на основании договора, и рассуждать о ее целесообразности вредно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Министр подчеркнул, что 102-я российская военная база в Гюмри — ключевой элемент обеспечения мира в регионе.

«Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой, в первую очередь, на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе», — добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что трудности в отношениях России и Армении носят временный характер. По его словам, проблемы будут преодолены при наличии политической воли.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

      Эксперт оценил решение ЦБ навсегда отменить комиссии за переводы самому себе

      Названы последствия захвата Россией арсенала западного оружия для ВСУ

      У Никаса Сафронова украли NFT-елку за три миллиона рублей

      Ереван устроил неприятную беседу бывшим карабахским чиновникам

      20-летний петербуржец оказался в реанимации после ужина с девушкой

      Куры в России начали хуже нести яйца

      Лавров рассказал о целесообразности российской военной базы в Армении

      Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей 2024 года

      Медведев назвал три цели России в рамках СВО на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости