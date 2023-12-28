Лавров назвал временными трудности в отношениях России и Армении

Лавров: трудности в отношениях России и Армении носят временный характер

Трудности в отношениях между Россией и Арменией носят временный характер и будут преодолены при наличии политической воли. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Между Москвой и Ереваном внушительными темпами развиваются торгово-экономические связи и отраслевой диалог», — сказал он. Министр назвал это фундаментом для отношений двух стран и подспорьем для устойчивости армянской экономики.

По словам Лаврова, именно планомерное и устойчивое развитие российско-армянских связей отвечает коренным интересам народов двух государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан обладают политической волей для заключения мирного соглашения и движутся в сторону финализации работы над договором.