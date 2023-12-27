В Кремле отметили политическую волю Армении и Азербайджана к заключению мира

Песков: Армения и Азербайджан движутся к финализации работы над мирным договором

Армения и Азербайджан обладают политической волей для заключения мирного соглашения. Стремление двух стран к миру отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации работы над мирным договором. Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что заключение договора будет полезно для обеих стран, а также стабильности и мира во всем регионе. «И конечно, мы это поддерживаем», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Россия готова помогать Армении и Азербайджану в финализации мирного договора. По его словам, обе стороны готовы к выходу на единый документ и «риска никакого нет».