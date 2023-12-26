Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:03, 26 декабря 2023Россия

В Кремле оценили значение мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Песков: РФ готова помочь Армении и Азербайджану в финализации мирного договора
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова помогать Армении и Азербайджану в финализации мирного договора. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Баку и Ереван в последнее время неоднократно декларировали свои намерения завершить работу над мирным договором. Пресс-секретарь российского президента также оценил значение договоренностей между государствами, отметив, что они принесут атмосферу предсказуемости на Кавказе.

«Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором. Россия готова им помогать, готова это приветствовать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатируют готовность к финализации мирных переговоров.

Никол Пашинян прибыл в Россию 25 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Ильхам Алиев прилетел в Санкт-Петербург днем позже.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

      В Кремле заявили о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

      Польский генерал объяснил маневр России против Украины

      Правительство попросило доработать законопроект об онлайн-подписках

      Европейцев с 25 декабря обяжут оплачивать полную сумму визового сбора в Россию

      Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье

      В России утвердили индексацию отдельных выплат военным

      В Германии задержали подозреваемого в подготовке к нападению на собор

      Махачева признали лучшим бойцом года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости