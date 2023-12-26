В Кремле оценили значение мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Песков: РФ готова помочь Армении и Азербайджану в финализации мирного договора

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова помогать Армении и Азербайджану в финализации мирного договора. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Баку и Ереван в последнее время неоднократно декларировали свои намерения завершить работу над мирным договором. Пресс-секретарь российского президента также оценил значение договоренностей между государствами, отметив, что они принесут атмосферу предсказуемости на Кавказе.

«Обе стороны, собственно, не раз за последнее время декларировали свою готовность завершить работу, финализировать работу над мирным договором. Россия готова им помогать, готова это приветствовать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатируют готовность к финализации мирных переговоров.

Никол Пашинян прибыл в Россию 25 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Ильхам Алиев прилетел в Санкт-Петербург днем позже.