Песков заявил о готовности Армении и Азербайджана к мирным переговорам

Песков: Алиев и Пашинян констатируют готовность к финализации мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатируют готовность к финализации мирных переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — ответил он на вопрос о рисках приглашения лидеров государств в Санкт-Петербург.

Никол Пашинян прибыл в Россию 25 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Ильхам Алиев прилетел в Петербург днем позже.