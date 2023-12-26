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18:28, 26 декабря 2023Бывший СССР

Песков заявил о готовности Армении и Азербайджана к мирным переговорам

Песков: Алиев и Пашинян констатируют готовность к финализации мирного договора

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатируют готовность к финализации мирных переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — ответил он на вопрос о рисках приглашения лидеров государств в Санкт-Петербург.

Никол Пашинян прибыл в Россию 25 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Ильхам Алиев прилетел в Петербург днем позже.

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