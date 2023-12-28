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00:25, 28 декабря 2023Бывший СССР

На Украине разработали первый женский бронежилет весом 10,5 килограмма

МО Украины: сертифицирован первый бронежилет для женщин весом 10,5 килограмма

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих, его вес составляет 10,5 килограмма. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны страны, ссылаясь на главного специалиста Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил республики (ВСУ) Александра Шарко.

Разработчиком является компания «Украинская броня». В отличие от мужского бронежилета, женская версия имеет изогнутую наружу бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ. «Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета», — объяснил Шарко.

Отмечается, что закупками женских бронежилетов займется «государственный оператор тыла».

В декабре президент Украины Владимир Зеленский пообещал не подписывать законопроект о мобилизации женщин для службы в ВСУ.

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