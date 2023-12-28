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17:12, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Мошенники начали шантажировать россиян несуществующими интимными видео

«Лаборатория Касперского»: мошенники шантажируют россиян интимными видео

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Киберпреступники начали шантажировать россиян и угрожать им распространением интимных видео, которых на самом деле не существует. Как сообщили «Ленте.ру» в «Лаборатории Касперского», мошенники пугают тем, что отправят эти ролики друзьям и знакомым, если не получат выкуп.

В письмах, которые начали получать россияне, злоумышленники утверждают, что сами сняли видео в результате взлома устройства. Для большей достоверности они приводят реальные сведения о получателе, в частности паспортные данные и номера телефонов. Если получатель такого сообщения нажмет на кнопку «Читать письмо полностью», его перенаправят на скам-страницу.

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На ней объекту атаки сообщают, что хакеры смогли взломать устройство и перехватили контроль над камерой, поэтому теперь могут включать ее, когда захотят, и делать запись экрана, хотя в действительности у злоумышленников нет такой возможности. Затем человек узнает, что киберпреступники якобы смонтировали интимное видео с его участием. Чтобы ролик не разослали родным и близким получателя письма, мошенники требуют заплатить 700 долларов в криптовалюте в течение 48 часов.

«Шантаж несуществующим интимным компроматом — известный вид онлайн-мошенничества. О нем знают многие, поэтому все реже реагируют на подобные рассылки. На этот раз злоумышленники попытались придать своей легенде больше достоверности, добавив личные данные адресатов. Они могли собирать их из различных утекших баз данных, в том числе старых», — предупредил руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Ранее россиянам раскрыли опасность голосовых и видеосообщений в мессенджерах. Кибермошенники активно применяют искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в переписках в мессенджерах или социальных сетях.

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      Вениамин Лыков
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