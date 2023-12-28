Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ

Польская партия «Право и справедливость» обжалует ликвидацию государственных СМИ

Польская оппозиция в лице партии «Право и справедливость» (PiS) обжалует решение ликвидировать государственные СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь партии Рафал Бохенек в заявлении, опубликованном на ее сайте.

«В связи с незаконными действиями [министра культуры и национального наследия Польши Бартоломея] Сенкевича и неустанными попытками установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований, вопреки законам и конституции, а также постановлениям суда, мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру», — отметил политик.

Решение о ликвидации государственных СМИ было принято из-за наложения президентом Польши Анджеем Дудой вето на законопроект о выделении 770 миллионов долларов на их финансовую поддержку.

Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич заявил о планах ликвидировать все государственные СМИ после решения Дуды прекратить их финансирование. По словам главы ведомства, данное решение позволит после прекращения финансирования «обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний».