Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 28 декабря 2023Мир

Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ

Польская партия «Право и справедливость» обжалует ликвидацию государственных СМИ

Фото: Grzegorz Celejewsk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польская оппозиция в лице партии «Право и справедливость» (PiS) обжалует решение ликвидировать государственные СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь партии Рафал Бохенек в заявлении, опубликованном на ее сайте.

«В связи с незаконными действиями [министра культуры и национального наследия Польши Бартоломея] Сенкевича и неустанными попытками установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований, вопреки законам и конституции, а также постановлениям суда, мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру», — отметил политик.

Решение о ликвидации государственных СМИ было принято из-за наложения президентом Польши Анджеем Дудой вето на законопроект о выделении 770 миллионов долларов на их финансовую поддержку.

Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич заявил о планах ликвидировать все государственные СМИ после решения Дуды прекратить их финансирование. По словам главы ведомства, данное решение позволит после прекращения финансирования «обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

      Любой россиянин сможет получить от государства до 36 тысяч рублей в год

      В российском городе устроили майнинговую ферму в гараже

      Россиянам пообещали «царство льда»

      Участник СВО вступился за гостей голой вечеринки Ивлеевой

      Гендиректора российской компании арестовали за нападение на блогеров

      Полицейские в Якутии спасли туристов из Китая

      Предложено создание гигантского телескопа из умных материалов

      Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

      Призвавший воевать всех украинцев чиновник предложил сделать пару исключений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости