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11:54, 28 декабря 2023Бывший СССР

Названы последствия захвата Россией арсенала западного оружия для ВСУ

Эксперт Перенджиев: захваченное РФ оружие поможет выявить слабые стороны ВСУ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Арсенал западного оружия, который был захвачен Россией при взятии под контроль опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР), поможет выявить слабые стороны противника. Такие последствия для ВСУ в беседе с «Лентой.ру» назвал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«В первую очередь мы можем изучить этот арсенал. Во вторую — мы можем использовать его против врага. И в третью — мы можем понять, как ему противодействовать. В этом наши сильные стороны», — заявил Перенджиев.

По словам военного политолога, взятие под контроль любого опорного пункта — это продвижение вперед.

«Это улучшение наших позиций в противодействии Вооруженным силам Украины», — заключил он.

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27 декабря штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль важный опорный пункт на донецком направлении. Также военные смогли захватить большой арсенал западных трофеев — 15 шведско-британских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) NLAW и пять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Помимо этого, удалось найти четыре шведских гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, иностранные противогазы, средства наблюдения и связи.

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