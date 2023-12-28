Призвавший воевать всех украинцев чиновник предложил сделать пару исключений

Глава Николаевской ОВА Ким выступил против мобилизации депутатов и полицейских

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, призывавший воевать всех украинцев, предложил сделать пару исключений, выступив против отправки на фронт депутатов и полицейских. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

По его мнению, подобные тезисы являются неправильными. «Депутатов мало — от них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность. То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьезно мешает», — пояснил чиновник.

Ранее Ким заявлял, что властям Украины не стоит ограничиваться мобилизацией полумиллиона человек. По его словам, принимать участие в боевых действиях должна вся республика, а все предприятия «должны быть мобилизованы на военный лад».