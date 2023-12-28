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18:55, 28 декабря 2023Бывший СССР

Призвавший воевать всех украинцев чиновник предложил сделать пару исключений

Глава Николаевской ОВА Ким выступил против мобилизации депутатов и полицейских

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, призывавший воевать всех украинцев, предложил сделать пару исключений, выступив против отправки на фронт депутатов и полицейских. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

По его мнению, подобные тезисы являются неправильными. «Депутатов мало — от них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность. То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьезно мешает», — пояснил чиновник.

Ранее Ким заявлял, что властям Украины не стоит ограничиваться мобилизацией полумиллиона человек. По его словам, принимать участие в боевых действиях должна вся республика, а все предприятия «должны быть мобилизованы на военный лад».

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      Алевтина Запольская
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