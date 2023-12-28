Российские бойцы «Ланцетами» уничтожили САУ «Гвоздика» и танк ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении «Ланцетами» САУ «Гвоздика» и танка ВСУ на Днепре

Бойцы из подразделения ВДВ группировки «Днепр», используя «Ланцеты», уничтожили САУ «Гвоздика» и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обнаружила российская разведка на правом берегу Днепра. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Запуск выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты". Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя боевую и специальную технику противника», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал «Герань» и «Ланцет» сильнейшими российскими дронами в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, они эффективно наносят ущерб военной инфраструктуре Украины.