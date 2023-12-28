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08:56, 28 декабря 2023Бывший СССР

Спецслужбы Киргизии предотвратили нападение на православный храм

В Киргизии предотвратили теракт и вооруженное нападение на православный храм

Спецслужбы Киргизии предотвратили вооруженное нападение на православный храм Успения Пресвятой Богородицы и теракт у главной елки на центральной площади в городе Джалал-Абад, которые планировали совершить члены группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Как рассказали силовики, ими были задержаны двое жителей республики 2007 года рождения. На их мобильных устройствах были обнаружены инструкции по созданию взрывных устройств и планы действий, а также видеозаписи, на которых молодые люди клянутся в верности главе террористической организации.

Сообщается, что задержанные действовали, по указанию эмиссаров международной террористической организации. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма», правоохранители ищут возможных сообщников подозреваемых.

В июне 2023 года три школьницы в Баткенской области Киргизии принесли на последний звонок флаг «Исламского государства». Как отмечают силовики, впоследствии у девушек было обнаружено большое количество литературы и видеоматериалов, возможно, относящихся к запрещенным религиозным течениям.

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      Александр Курбатов
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