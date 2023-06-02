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19:47, 2 июня 2023Бывший СССР

В Киргизии школьницы принесли флаг ИГИЛ на последний звонок

Три выпускницы в Киргизии принесли на последний звонок флаг «Исламского государства»

Фото: Nicola Fioravanti / Unsplash

В Баткенской области Киргизии три школьницы принесли на последний звонок флаг ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает РИА Новости.

Флаг обнаружили на территории школы имени Чингиза Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвященной выпускникам.

По информации госкомитета, по месту жительства трех выпускниц прошли обыски, при которых было найдено большое количество литературы и видеоматериалов, возможно, относящихся к запрещенным религиозным течениям.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Евросоюз помочь с укреплением границы с Афганистаном, назвав эту страну «рассадником международного терроризма».

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    Алевтина Запольская
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