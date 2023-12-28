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08:35, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

В Британии определили главное преимущество России в конфликте с Украиной

Telegraph: средства РЭБ России способны незаметно подавлять дроны ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Россия разработала новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные незаметно подавлять реактивные системы Запада и дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое критически важное технологическое преимущество ВС РФ в конфликте с Украиной определило британское издание The Daily Telegraph.

Газета подчеркивает, что за счет развития военных технологий «преимущество постепенно переходит на сторону Москвы», так как «невидимая стена электромагнитных импульсов» простирается почти над всей линией боевого соприкосновения. Благодаря сложной сети радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов ВС РФ получили беспрецедентную защиту в отдельных районах.

В качестве примера успешного применения РЭБ российской армией издание приводит участившиеся случаи с американскими системами залпового огня HIMARS, которые начали промахиваться мимо цели и на отдельных участках фронта стали практически недееспособными.

Также средства радиоэлектронной борьбы подавляют дешевые БПЛА, которые находятся в массовом производстве на Украине. «Они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе... Но сейчас они лучше, чем мы», — заявил один из бойцов ВСУ.

По данным Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, комплекс РЭБ «Шиповник-АЭРО» признан одним из наиболее эффективных средств ВС РФ.

Издание напомнило, что союзник Киева в лице США не поставляет для ВСУ устройства РЭБ, так как это запрещено: американская сторона опасается попадания технологий в руки противника.

Ранее генерал ВСУ Александр Тарнавский признал, что российские войска крайне быстро развивают средства РЭБ, что делает невозможным применение высокоточного оружия на больших дистанциях. По его словам, это создает проблемы при ведении контрбатарейной борьбы.

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      Александра Синицына
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