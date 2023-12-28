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19:38, 28 декабря 2023Мир

В Пакистане отказались от празднования Нового года из солидарности с Палестиной

Премьер Какар: Пакистан не будет праздновать Новый год из-за Палестины

Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Reuters

Пакистан отказался праздновать Новый год в знак солидарности с Палестиной. Об этом заявил временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в телеобращении, передает Geo News.

«Пакистанский народ находится в печальном состоянии. Поэтому, принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом. Я обращаюсь ко всем пакистанцам: проявите солидарность с угнетенными палестинцами и соблюдайте простоту с рассветом нового года», — сообщил политик.

Какар также подчеркнул, что Пакистан отправил две партии помощи в Сектор Газа и готовит отправку третьей. Кроме того, он напомнил, что руководство Пакистана регулярно осуществляет контакты с властями Египта и Иордании по оказанию помощи Газе.

Ранее стало известно, что правительство Израиля готово к обсуждению реализации первого этапа плана Египта по урегулированию палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

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      Максим Габриелян
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