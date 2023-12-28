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16:44, 28 декабря 2023Культура

В США захотели праздновать день Jay-Z

В Нью-Йорке захотели сделать 4 декабря днем рэпера Jay-Z

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

В Нью-Йорке захотели объявить 4 декабря днем американского рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) в честь его дня рождения. Об этом пишет Hypebeast.

С таким предложением выступили члены городского совета Нью-Йорка. Рэпер родился в Бруклине и вырос в районе Бедфорд-Стайвесант. Ранее он рассказывал о том, что мать привила ему любовь к музыке, подарив в детстве бумбокс.

В тексте законопроекта говорится, что в этот день будет чествоваться статус Jay-Z как «виртуозного MC, автора текстов и предпринимателя-новатора».

В мае сообщалось, что певица Бейонсе и рэпер Jay-Z купили дом в Малибу. Недвижимость обошлась паре в 200 миллионов долларов (15,9 миллиарда рублей).

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      Варвара Кошечкина
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