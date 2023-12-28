Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня описала свою внешность без макияжа фразой «практически голая». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость записала в сторис видео, на котором она запечатлела себя в светло-коричневой кофте и с распущенными волосами. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика. При этом экс-участница реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что недавно приняла участие в подкасте российского актера и блогера Сергей Косенко, придя к нему без макияжа.

«Я пришла к Сергею Косенко на интервью без макияжа и фильтров. В принципе я и сейчас также выгляжу, но вы не верите, что я могу быть без фильтров и мейка», — высказалась она.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на свою внешность после пластики. В своих соцсетях знаменитость заявила, что после Коста-Рики планирует полететь в Лос-Анджелес и вновь записаться на прием к хирургу Чиа Чи Као. По ее мнению, один глаз стал немного отличаться от другого.