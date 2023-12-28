Звезду бондианы вызвали в суд за прогулку по запрещенным парковым зонам

Суд в США вызвал в суд актера Пирса Броснана за прогулку в Йеллоустонском парке

Ирландского актера и звезду фильмов про Джеймса Бонда Пирса Броснана вызвали в суд штата Вайоминг, США за прогулку по запрещенным зонам Йеллоустонского национального парка. Об этом сообщает Business Insider.

В судебных документах утверждается, что 1 ноября Броснан незаконно проник на «гигантские террасы» и в «термальные зоны» парка, тогда как они были закрыты. Обвинения были расценены как «мелкое правонарушение». Актер должен прийти в суд 23 января.

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