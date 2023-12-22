Суд снова рассмотрит иск «голого мальчика» с обложки альбома Nirvana

Суд в США снова рассмотрит иск изображенного на обложке альбома Nirvana Элдена

Апелляционный суд США снова рассмотрит иск 32-летнего художника из Лос-Анджелеса Спенсера Элдена, чье детское обнаженное фото размещено на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana. Об этом пишет The Guardian.

Девятый окружной апелляционный суд США отменил решение суда низшей инстанции о том, что художник слишком долго ждал, чтобы подать иск против группы. «Эта процедурная неудача не меняет нашей точки зрения», — прокомментировал решение адвокат Nirvana Берт Дейкслер.

Адвокат Элдена Роберт Льюис заявил, что герой обложки «очень доволен решением и с нетерпением ждет возможности предстать перед судом».

Свой первый иск за моральный ущерб Элден подал в суд в 2021 году. На обложке Nevermind четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыболовном крючке. Художник утверждал, что в результате причиненной психологической травмы ему приходилось обращаться за помощью к врачам. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство. При этом название альбома выбито на груди героя обложки, а в 2016 году он воссоздал фотографию.

В сентябре 2022 года Nirvana выиграла дело против Спенсера.