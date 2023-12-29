Разработан новый класс лекарственных препаратов

Nature Chemical Biology: разработан новый класс лекарств на основе пептидов

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны разработали новый класс лекарственных препаратов против широкого спектра различных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Научная работа основана на применении циклических пептидов, которые представляют собой соединения, способные связываться с различными молекулами-мишенями. Однако их использование в качестве пероральных препаратов затруднено тем, что они быстро перевариваются или плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Для стабилизации циклических пептидов была использована стратегия двухэтапного комбинаторного синтеза, позволяющая синтезировать обширную библиотеку из 8448 циклических пептидов с тиоэфирными связями, которые повышают их метаболическую стабильность при пероральном приеме. Сначала создается кольцевая структура или цикл, после чего пептид подвергается ацилированию или введению остатка ацильного соединения.

Эксперименты показали, что пероральная доступность циклических пептидов выросла с 2 до 18 процентов. На следующем этапе этого проекта ученые планируют использовать в качестве мишеней некоторые внутриклеточные белок-белковые взаимодействия, для которых было сложно разработать ингибиторы на основе классических малых молекул.