Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:51, 29 декабря 2023Наука и техника

Разработан новый класс лекарственных препаратов

Nature Chemical Biology: разработан новый класс лекарств на основе пептидов

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны разработали новый класс лекарственных препаратов против широкого спектра различных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Научная работа основана на применении циклических пептидов, которые представляют собой соединения, способные связываться с различными молекулами-мишенями. Однако их использование в качестве пероральных препаратов затруднено тем, что они быстро перевариваются или плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Для стабилизации циклических пептидов была использована стратегия двухэтапного комбинаторного синтеза, позволяющая синтезировать обширную библиотеку из 8448 циклических пептидов с тиоэфирными связями, которые повышают их метаболическую стабильность при пероральном приеме. Сначала создается кольцевая структура или цикл, после чего пептид подвергается ацилированию или введению остатка ацильного соединения.

Эксперименты показали, что пероральная доступность циклических пептидов выросла с 2 до 18 процентов. На следующем этапе этого проекта ученые планируют использовать в качестве мишеней некоторые внутриклеточные белок-белковые взаимодействия, для которых было сложно разработать ингибиторы на основе классических малых молекул.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Внутритусовочная разборка» Участник СВО выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки Ивлеевой

      Комментатор Василий Уткин пошутил про голую вечеринку Ивлеевой

      Россияне описали отдых в Анапе фразой «разочаровались уже через пять минут»

      Боярский вернулся домой после госпитализации

      Невозможность США передать Киеву замороженные активы России объяснили

      Названы самые популярные новогодние напитки у россиян

      Неизвестный отрезал гениталии дружелюбному жеребцу

      В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы

      Названо неожиданное отличие сексуальных предпочтений двадцатилетних

      Украине предрекли скорое поражение в конфликте с Россией без поддержки Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости