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05:33, 29 декабря 2023Путешествия

Россияне описали отдых в Анапе фразой «разочаровались уже через пять минут»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российские туристы побывали в Анапе и описали отдых фразой «разочаровались уже через пять минут». Своими впечатлениями от отдыха путешественники поделились с порталом «Тонкости туризма», их отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Обычно с мужем отдыхаем в Турции или Дубае, — рассказала россиянка Екатерина. — Но в этом году решили отправиться на российский курорт, да и отпуск выпал на конец сентября».

Автор публикации сообщила, что добраться до Анапы было крайне непросто, поскольку аэропорт в этом городе закрыт. Поэтому россиянам пришлось лететь до Сочи, а затем оттуда добираться в Анапу на «Ласточке».

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«На дорогу мы потратили около 15 тысяч рублей в одну сторону, — пояснила она. — Для сравнения: на путь до Турции мы тратили примерно те же деньги. Немного обидно: думала, по России дешевле».

Путешественница заявила, что остановились в отеле Royal. «Приехали ко времени заселения, девушка на ресепшен была неприветлива и не очень доброжелательна, — сообщила она. — Оформила нас быстро, вручила ключи и показала, куда идти. Могла бы и проводить: ходили, искали свой номер минут пять».

Девушка пожаловалась, что ремонта в номере, по всей видимости, не было давно: обои — старые, в некоторых местах потрепанные, а ковровое покрытие — «будто со времен открытия гостиницы».

«Убирались в номере некачественно: пару раз не забирали мусор, после очередной уборки и смены белья забыли положить полотенца, — добавила она. — Когда я обратилась по этому поводу к администратору, она сказала, что все есть и призвала смотреть внимательнее».

Ранее в декабре российских туристов предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год. Специалисты сообщили, что почти все регионы в европейской части страны в новогоднюю ночь накроет оттепель. Таким образом, жителям и гостям Краснодарского края в новогодние праздники не стоит ждать снега и морозов.

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      Фариза Бацазова
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