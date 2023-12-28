Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:22, 28 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год

Температура воздуха в Сочи на Новый год поднимется до 15 градусов тепла

Фото: Unsplash

Российских туристов предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год. Об этом пишет «Новая Кубань».

Специалисты сообщили, что почти все регионы в европейской части страны в новогоднюю ночь накроет оттепель. Таким образом, жителям и гостям Краснодарского края в новогодние праздники не стоит ждать снега и морозов.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

К примеру, в Сочи температура воздуха 30 и 31 декабря поднимется до 15 градусов тепла. Синоптики также заявили, что в первых числах января 2024 года она не будет опускаться ниже 13 градусов тепла.

Ранее на территории Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с угрозами лавин. Стало известно, что с 27 по 29 декабря в горах региона (исключая Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте выше 2000 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев объяснил, возможны ли переговоры с Киевом. И назвал «важнейшую и неизбежную» цель СВО

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Необычная фигура Деда Мороза испугала жителей российского города

      От Илона Маска потребовали отозвать Tesla с дефектами

      В Москве пешеход оказался в больнице из-за отлетевшего в ДТП фургона

      Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

      Киркоров обратился за помощью к юристам

      В Совфеде объяснили «любовь» Польши к Украине корыстью

      Рублю предрекли резкое укрепление

      Вооруженные силы Испании обучили тысячи украинских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости