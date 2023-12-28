Россиян предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год

Температура воздуха в Сочи на Новый год поднимется до 15 градусов тепла

Российских туристов предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год. Об этом пишет «Новая Кубань».

Специалисты сообщили, что почти все регионы в европейской части страны в новогоднюю ночь накроет оттепель. Таким образом, жителям и гостям Краснодарского края в новогодние праздники не стоит ждать снега и морозов.

К примеру, в Сочи температура воздуха 30 и 31 декабря поднимется до 15 градусов тепла. Синоптики также заявили, что в первых числах января 2024 года она не будет опускаться ниже 13 градусов тепла.

Ранее на территории Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с угрозами лавин. Стало известно, что с 27 по 29 декабря в горах региона (исключая Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте выше 2000 метров.