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11:25, 27 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с 27 по 29 декабря

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Штормовое предупреждение в связи с угрозами лавин объявили на территории Кубани. О надвигающейся на Краснодарский край опасности россиянам сообщили в пресс-службе местного управления МЧС России.

Так, отмечается, что с 27 по 29 декабря в горах региона (исключая Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте выше 2000 метров.

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В связи с этим представители ведомства призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать все меры безопасности. Так, в частности, они рекомендовали людям не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также следить за изменением погоды, находясь в горной местности.

Более того, спасатели заявили, что россиянам необходимо избегать мест возможного схода лавин. «Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — пояснили они.

Ранее в декабре сильный шторм и несколько циклонов подряд обрушились на Калининградскую область и размыли пляжи практически на всем побережье Балтики. Непогода затронула пляжи в Зеленоградске, Заостровье, Куликово, Рыбном, Пионерском, Отрадном, Светлогорске, Приморье, поселке Лесном, а также местами на Куршской косе.

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      Фариза Бацазова
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