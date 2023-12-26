Сильный шторм обрушился на российский регион и размыл пляжи

Обрушившийся на Калининградскую область шторм размыл пляжи

Несколько циклонов подряд и сильный шторм обрушились на Калининградскую область и размыли пляжи практически на всем побережье Балтики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГБУ «Балтберегозащита».

Отмечается, что непогода затронула пляжи в Зеленоградске, Заостровье, Куликово, Рыбном, Пионерском, Отрадном, Светлогорске, Приморье, поселке Лесном, а также местами на Куршской косе.

Более того, по данным работающих в российском регионе специалистов, на 0,5-1,5 метра были размыты и незащищенные участки берега.

Ранее стало известно, что 26 декабря в Сочи ожидаются ливни с грозами и ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. В предгорьях возможен мокрый снег, переходящий в дождь, в средних и высоких горах — снегопад.