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18:31, 26 декабря 2023Путешествия

Сильный шторм обрушился на российский регион и размыл пляжи

Обрушившийся на Калининградскую область шторм размыл пляжи

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Несколько циклонов подряд и сильный шторм обрушились на Калининградскую область и размыли пляжи практически на всем побережье Балтики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГБУ «Балтберегозащита».

Отмечается, что непогода затронула пляжи в Зеленоградске, Заостровье, Куликово, Рыбном, Пионерском, Отрадном, Светлогорске, Приморье, поселке Лесном, а также местами на Куршской косе.

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Более того, по данным работающих в российском регионе специалистов, на 0,5-1,5 метра были размыты и незащищенные участки берега.

Ранее стало известно, что 26 декабря в Сочи ожидаются ливни с грозами и ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. В предгорьях возможен мокрый снег, переходящий в дождь, в средних и высоких горах — снегопад.

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      Фариза Бацазова
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