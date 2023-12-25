Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 26 декабря

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение на 26 декабря. О надвигающейся на Кубань опасности россиянам сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

В частности, в Сочи ожидаются ливни с грозами и ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. В предгорьях возможен мокрый снег, переходящий в дождь, в средних и высоких горах — снегопад.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона быть осторожными на улице. «Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб», — говорится в сообщении ведомства.

Раннее российский турист с помощью Роспотребнадзора получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали. Пассажир купил билеты на самолет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года, однако перелет отменили из-за распространения COVID-19.