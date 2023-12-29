Сексолог объяснила желание звезд обнажиться на вечеринке Ивлеевой

Желание звезд обнажиться на недавней голой вечеринке блогерши Насти Ивлеевой легко объяснить, считает сексолог, психотерапевт Лилия Гарипова. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО.

По словам Гариповой, звезды руководствовались желанием избавиться от привычных социальных ролей и похулиганить, чтобы снять стресс. «Такое желание сейчас возникает у каждого человека в связи с уходящим годом, из-за известных событий вокруг Украины и так далее. Известные люди не исключение, просто они всегда на виду и по ним это более заметно», — отметила Гарипова.

Образы гостей, подчеркнула сексолог, соответствовали мировым трендам. «Когда подиумы отражают тренд на обнаженность — это уход от объективизации женщины, от сексуализации. Таким образом женщина говорит: "Я одеваюсь сексуально, не чтобы сказать, что хочу секса"», — объяснила она.

А прозрачные наряды на мужчинах, по ее словам, отражают тренд на их большую эмоциональность. «То есть мужчина остается сильным и мужественным, но теперь он может проявить то, что раньше было недоступным. Например, показать некоторую нежность души», — заключила психотерапевт.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение.

После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов. Некоторые столкнулись с отменой их концертов, некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.